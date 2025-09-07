عادل خالد يتقلد «ذهب أوروبا» في الشراع الحديث

ظفر لاعب فريق نادي الحمري الأولمبي للشراع الحديث عادل خالد، بميداليتين ذهبيتين في جولة النمسا ضمن بطولة أوروبا المفتوحة للشراع، التي استضافتها مدينة "أتزري" النمساوية منذ الرابع من الشهر الجاري، وأسدل الستار عنها، اليوم الأحد.

وتوج عادل خالد بذهبية فئة "الماسترز"، إلى جانب حصوله على الميدالية الذهبية للترتيب العام في (جولة النمسا)، ليعتلي من خلالها صدارة الترتيب العام للدوري الأوروبي للشراع الحديث.

وأعرب المونديالي عادل خالد، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في جولة النمسا، مشدداً في تصريحات صحافية، على أهمية الدعم الذي يحظى به من قبل نادي الحمرية، وحرصه الدائم على اعتلاء منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية.

بدوره، أشاد عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، سالم الخيال، بإنجاز عادل خالد، مؤكداً أن "التفوق الجديد الذي حققه عادل خالد، يجسد ثمرة جهد ومثابرة متواصلة منه في سبيل حصد مزيدٍ من الإنجازات".

