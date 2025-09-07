«كواليفكار» بشعار «غودولفين» يتوج بلقب «بري نيل» الفرنسي

توج المهر "كواليفكار" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب اندريه فابر، بلقب سباق "بري نيل" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2400 متر عشبي، وجرى اليوم الأحد، على مضمار "لونغشامب" الفرنسي العريق.

وأكد "كواليفيكار" بتحقيقه لانتصاره الثاني في سباقات الفئات لهذا الموسم، أحقيته في المشاركة في سباق "بري دي لارك دو ترايوموف" ضمن مهرجان "قوس النصر" الذي يستضيفه ذات مضمار "لونغشامب" الشهر المقبل.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة المهر "كواليفكار" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار "لونغشامب" متجاوزاً منافسيه نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و30 ثانية و61 جزء من الثانية بفارق "الرقبة" عن صاحب المركز الثاني المهر "باي سيتي رولير" بإشراف المدرب جورج سكوت وقيادة الفارس كريس شيفرد.