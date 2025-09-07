خورفكان يعود من بني ياس «شامخاً»

انتزع خورفكان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بفوزه على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، في مباراة مثيرة، أمس، على استاد الشامخة في إياب الدور الأول، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2).

واستهل الفريقان اللقاء بتركيزٍ عالٍ مع محاولات جادة من بني ياس لافتتاح التسجيل في الدقائق الأولى، أخطرها في الدقيقة 10 عبر تسديدة قوية لأحمد فوزي من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.

وتحسن أداء خورفكان، ونجح تدريجياً في فرض أفضليته بالاستحواذ وتشكيل الخطورة على المرمى، لتشهد الدقيقة 20 تلقي الأرجنتيني بيدرو بافلوف كرة عميقة من زميله المغربي طارق تيسودالي، انفرد من خلالها بيدرو بحارس بني ياس عادل فدعق، وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 28 حرم القائم الأيسر لمرمى بني ياس لاعب خورفكان البرازيلي لورينسي من تعزيز النتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضغط بني ياس، وشكل خطورة في أكثر من مناسبة ضمن سعيه لإدراك التعادل، كان أخطرها في الدقيقة 69 عبر ركلة مقصية للبديل المالي ألاسان ديالو تألق حارس خورفكان أحمد الحوسني في التقاطها.

وبحث بني ياس عن تعديل النتيجة إلا أن هجماته التي اعتمدت بصورة أكبر على الكرات العرضية وخطورة مهاجمه يوسف نياكاتي داخل منطقة الجزاء، افتقدت في مجملها للدقة، تاركاً الفرصة لدفاعات خورفكان في إبعاد الخطورة، لتمر الدقائق نحو صافرة النهاية معلنة فوز خورفكان بهدف دون رد.