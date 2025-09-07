«ريمونتادا ساحرة» تؤهل الوحدة من ملعب عجمان

أكمل فريق الكرة في نادي الوحدة عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بفوزه على مضيفه عجمان بنتيجة (4-2)، أمس، في إياب الدور الأول، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2).

ونجح الوحدة في صنع «ريمونتادا ساحرة» بقلب تأخره بهدفين إلى فوز بالأربعة، وذلك على الرغم من افتقاده لجهود أربعة من عناصره الأساسيين، لارتباطهم مع المنتخب الوطني في التحضيرات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان عجمان البادئ بالتسجيل بهدفين في غضون دقيقتين، جاء أولهما في الدقيقة 20 عبر المغربي وليد أزارو، ثم الجامايكي جونير فليمينز في الدقيقة 22، إلا أن الوحدة عاد من بعيد عبر دوسان تاتش (29)، والبديلين البرتغالي برناندو فولها (46)، والسوري عمر خريبين من ركلة جزاء (60)، وأضاف الهدف الشخصي الثاني (90+1).وكانت صافرة الحكم عمر آل علي قد حرمت فريق عجمان في الدقيقة 82 من إدراك التعادل 3-3 في توقيت مهم من زمن المباراة، بعد أن سجل لاعبه عبدالله صالح هدفاً، إلا أن قرار الحكم كان حاضراً في احتساب خطأ قبل التسديدة، تسبب فيه وليد أزارو، لاحتكاكه القوي مع حارس الوحدة محمد الشامسي، في واقعة أثارت حفيظة لاعبي الفريقين، واضطر إثرها الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه كل من لاعب عجمان عبدالله صالح، ومدافع الوحدة النيجيري فافور إينيكا أوغو.

وضرب الوحدة موعداً في ربع النهائي مع فريق خورفكان، الذي نجح في الفوز على مضيفه بني ياس في موقعة الإياب بهدف دون رد، منتزعاً بطاقة التأهل بإجمالي (3-2)، بعد أن انتهى لقاؤهما الأسبوع الماضي ذهاباً بالتعادل الإيجابي (2-2).