منتخب الكاراتيه يتقلّد ذهبية وبرونزية في «آسيوية الشباب»

حقق المنتخب الوطني للكاراتيه، إنجازاً جديداً على صعيد البطولات الآسيوية للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، بانتزاع شيخة اليافعي فضية مسابقة الكوميتيه للآنسات في وزن فوق 66 كيلوغراماً، في البطولة التي استضافتها الصين منذ الخامس من الشهر الجاري. وأضاف المنتخب ميدالية جديدة، بتتويج اللاعب راشد الصريدي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كيلوغراماً في منافسات الشباب، في إنجاز جديد يعكس استمرار تألق لعبة الكاراتيه الإماراتية على صعيد البطولات القارية.