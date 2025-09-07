المنذري: كلباء قدم مباراة قوية أمام العين.. والركلات «لعبة حظ»

أكد حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام العين، أول من أمس، في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشيراً إلى أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، وانتهت بفوز العين بركلات الترجيح 3-1 (1-1 ذهاباً، 0-0 إياباً).

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت قوية وصعبة، ونحن قدمنا أداءً جيداً منذ البداية، في مباراة الذهاب حققنا نتيجة إيجابية بالتعادل خارج الأرض، لكن في الإياب حاولنا الفوز، وكنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية أيضاً لولا ركلات الترجيح وهي لعبة حظ، والعين نجح في النهاية».

وأكد حارس كلباء أن فريقه لم يستهن بنتيجة مباراة الذهاب، قائلاً: «مستحيل أن نقدم أداءً ضعيفاً أو نستهين باللقاء بناءً على نتيجة الذهاب، على العكس، قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي مثل العين، وأظهرنا أننا قادرون على المنافسة».

وأضاف المنذري: «الآن تركيزنا ينصب على المباراة المقبلة أمام الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، وسنسعى لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في كأس رئيس الدولة، ولدينا روح قتالية كبيرة، وسنعود أقوى في المباريات المقبلة».