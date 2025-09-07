يحيى بن خالق: هدف العين الفوز بكل ألقاب الموسم

أكد لاعب العين، المغربي يحيى بن خالق، أن «الزعيم» هدفه الفوز بكل ألقاب الموسم، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، على حساب كلباء بركلات الترجيح 3-1 (1-1 ذهاباً، و0-0 إياباً).

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قدم العين مباراة قوية أمام كلباء، وكان هدفنا منذ البداية الفوز وحسم اللقاء مبكراً، لكن مجريات المباراة جعلت الأمور تصل إلى ركلات الترجيح، التي نجحنا فيها بحسم التأهل».

وأوضح: «الأهم أننا خرجنا بالنصر رغم صعوبة المباراة والمستوى القوي الذي قدمه كلباء الذي يعتبر فريقاً منظماً ومحترفاً».

وعن تجربته مع العين، قال بن خالق: «سعيد جداً بوجودي في فريق كبير مثل العين، فهذا كان حلمي منذ وقت طويل، وهدفي هو الفوز بجميع الألقاب مع الفريق، وأي لاعب ينضم للعين يجب أن يكون جاهزاً لتقديم أفضل مستوى ممكن، وأن يضيف للفريق من خبراته وإمكاناته».

وأكد النجم المغربي أن الفوز على كلباء سيكون دافعاً لمواصلة الأداء القوي في المباريات المقبلة، وقال: «الانتصار يمنحنا ثقة كبيرة، ويحفزنا للحفاظ على المستوى نفسه في المباريات المقبلة، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري وكأس رئيس الدولة».

وكانت مباراة الإياب أول من أمس، قد شهدت قوة وإثارة منذ البداية، إذ حاول العين حسم اللقاء مبكراً من خلال هجمات منظمة وسيطرة على وسط الملعب، فيما لعب كلباء بأسلوب دفاعي محكم، واعتمد على الهجمات المرتدة، وخلَق فرصاً حقيقية في الشوط الثاني، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق العين.