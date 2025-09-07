17 منتخباً تأهلت رسمياً إلى المونديال آخرها المغرب

أصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الإفريقية المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه أول من أمس، على منتخب النيجر بخماسية نظيفة.

وضمن حتى الآن 17 منتخباً من أصل 48 التأهل للعرس العالمي، وهي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الدول المستضيفة)، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان، الأردن وأستراليا (آسيا)، نيوزيلندا (أوقيانوسيا)، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، الإكوادور، وباراغواي (أميركا الجنوبية)، والمغرب (إفريقيا).