أغوديلو: أجواء «النصر» محفزة للاستمتاع بكرة القدم

احتفل لاعب خط الوسط، الكولومبي كيفن أغوديلو، بمباراته رقم 50 بقميص فريق النصر على طريقته الخاصة، بعدما وقّع على هدف مميز في شباك البطائح، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وانتهت بفوز «العميد» 3-2.

ومنذ عودته إلى النصر في بداية هذا الموسم بعد انتهاء إعارته للوحدة، أصبح أغوديلو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، بفضل قدراته في وسط الميدان، وحضوره القوي في صناعة الفارق سواء بتسجيل الأهداف أو المساهمة في بنائها.

وأعرب أغوديلو عن أمله أن يبقى في النصر أطول فترة ممكنة، ويُحقق الأرقام القياسية على المستوى الفردي، ويُساعد النادي في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد لوجودي هنا في دبي، وتحديداً في نادي النصر، والأجواء داخل النادي محفزة للاستمتاع بكرة القدم، ولدينا الكثير من الأهداف التي نسعى لتحقيقها هذا الموسم في ظل البداية الجيدة للعميد في كل البطولات التي انطلق من خلالها بصورة أكثر من ممتازة».

وعن مباراة البطائح، قال أغوديلو: «حققنا فوزاً مستحقاً.. لقد كان مهماً أن نحقق نتيجة إيجابية حتى لا نتلقى ضربة سلبية بتوديع بطولة مهمة في بداية الموسم، لهذا دخلنا اللقاء بتركيز عالٍ وشديد، وتعاملنا بجدية منذ البداية، وتمكنّا من تسجيل هدفين سهّلا علينا المباراة بصورة كبيرة في الشوط الأول، مع الاعتراف بأننا واجهنا منافساً قوياً تمكن من فرض التعادل السلبي علينا في مباراة الذهاب، لكن الأمور بشكل عام أدرناها كما أردنا في العودة».

وعن مباراة النصر مع شباب الأهلي في ربع النهائي، قال اللاعب الكولومبي: «لا نفكر في مباراة شباب الأهلي من الآن، فالتركيز حالياً على مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري، فالنصر يتعامل مع كل مرحلة على حدة، ولا نريد أن نسبق خطوة قبل أن يأتي أوانها».

كيفن أغوديلو:

. لدينا الكثير من الأهداف التي نسعى لتحقيقها هذا الموسم.