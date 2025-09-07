سرفش: رحيل مهدي قائدي أثّر في أداء «النمور»

أكد لاعب اتحاد كلباء، محمد سرفش، أن فريقه تأثر بشكل واضح برحيل اللاعب الإيراني مهدي قائدي إلى النصر، مشيراً إلى أن وجوده كان يصنع الفارق مع «النمور» خلال المواسم الماضية، لكن الفريق سيسعى إلى تعويض غيابه، وإبراز عناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة نفسها.

وقال محمد سرفش لـ«الإمارات اليوم»، عقب خسارة فريقه أمام العين بركلات الترجيح، وخروجه من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي): «مهدي قائدي لاعب مميز للغاية، وإمكاناته لا خلاف عليها، وبالتأكيد غيابه أثّر في أداء كلباء، لكننا لن نتوقف عند لاعب واحد، ولدينا الإمكانات لتقديم أداء أفضل في المرحلة المقبلة»، مشدداً على أن «العين يبقى منافساً صعباً مهما كانت ظروفه، حتى وإن لعب بالفريق الثاني أو الثالث يبقى العين».

وكان العين قد لعب المباراة في ظل غياب 10 لاعبين أساسيين عن صفوفه، لارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية.

وأضاف سرفش: «قبل المباراة، كانت كل التوقعات تصب في مصلحتنا بسبب غيابات العين، لكن هذا غير صحيح، فالعين فريق كبير، ويمتلك إمكانات هائلة، ونحن بدورنا قدّمنا ما علينا، وخلقنا فرصاً حقيقية، خصوصاً في الشوط الثاني، وكنا قادرين على الفوز، لكن لم يحالفنا التوفيق»، مؤكداً أن الخسارة لن تؤثر على الفريق في مشواره المقبل.

وتابع: «تركيزنا الآن ينصب على مباراتنا المقبلة أمام الوحدة في الدوري، كما أننا نضع نصب أعيننا المنافسة في كأس رئيس الدولة، وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية، وهذا طموح مشروع لأي فريق».