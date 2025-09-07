ثاني الشحي: جدّتي صنعت طريقي.. وطموحي دعم أصحاب الهمم عالمياً

يسطع نجم المنتخب الوطني لأصحاب الهمم ثاني جمعة الشحي (21 عاماً)، في قائمة الأبطال الذين سطروا إنجازات لاتزال راسخة في ذاكرة الرياضة الإماراتية، لاسيما أنه تقلد ميداليتين عالميتين، الأولى برونزية في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها الشارقة عام 2019، والثانية ذهبية بطولة العالم للشباب في تنس الطاولة للزوجي في تايلاند 2024، بمشاركة زميله مصطفى العراقي.

وكشف الشحي لـ«الإمارات اليوم» أن مصدر إلهامه كان رؤية جدته عبيدة الشحي، التي عملت في مهنة التمريض سابقاً، مؤكداً أنها آمنت بموهبته رغم إصابته بإعاقة نتيجة خطأ طبي تعرض له وهو في الرابعة من عمره، مشيراً إلى أن دعم والدته أماني مسلط ورعاية نادي الثقة للمعاقين أسهما في ترجمة تلك الرؤية إلى واقع ملموس، حيث مارس أربع رياضات هي: البوتشيا، كرة السلة على الكراسي المتحركة، السباحة، وتنس الطاولة، إلى جانب تفوقه الدراسي.

وقال الشحي: «تأثرت برؤية جدتي التي كانت تحدثني بثقة عالية، خصوصاً في الجانب النفسي، رغم أقوى التحديات وكان لها دور كبير في صناعة طريقي، إذ لم أنظر إلى الإعاقة بنظرة تشاؤم، بل تعاملت معها كحافز لتحقيق الطموح، وهذا الأمر أثر بي كثيراً، لذلك التحقت بدراسة علم النفس والاجتماع السيكولوجي في جامعة الشارقة، وطموحي الاستمرار حتى نيل شهادة الدكتوراه وخدمة أصحاب الهمم في الإمارات والعالم مستقبلاً».

المؤتمر العالمي

وأكّد الشحي اعتزازه بترشيح اللجنة البارالمبية الإماراتية له لتمثيل الدولة في المؤتمر العالمي لأصحاب الهمم، الذي أقيم في ألمانيا في يونيو الماضي، وقال: «ألقيت كلمة أمام الحضور تناولت رؤيتي في دعم هذه الفئة عالمياً، خصوصاً في تطوير الرياضات الخاصة بهم، وتعزيز الاستدامة على المستويين النفسي والاجتماعي».

وأوضح: «مداخلتي لاقت ترحيباً واسعاً بفضل إتقاني اللغة الإنجليزية، وأشكر رئيس اللجنة البارالمبية محمد الهاملي على ثقته ودعمه».

طموح أولمبي

وكشف الشحي عن تطلعاته للمشاركة في الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى رغبته في دعم أصحاب الهمم عالمياً، وتطوير نفسه بالجانب الإداري لمواكبة تطور رياضات أصحاب الهمم فنياً وإدارياً وتنافسياً وعلمياً.

نادي الثقة

وأشاد الشحي بالدور الكبير لنادي الثقة للمعاقين، برئاسة الدكتور خالد عمر المدفع، في تعزيز ثقته بنفسه ودعمه لتحقيق طموحاته، مؤكداً أن قدوته هو البطل العالمي والبارالمبي محمد القايد الحمادي.

وختم الشحي حديثه برسالة للشباب: «علينا الاستماع جيداً إلى نصائح من هم أكبر سناً والاستفادة من خبراتهم، مثلما استفدت أنا من نصائح جدتي وأسرتي».

ثاني جمعة الشحي:

