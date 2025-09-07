محمد المطيوعي بطل سباق «ظفار كلاسيك» للدرّاجات

فاز نجم المنتخب الوطني للدرّاجات محمد المطيوعي، أمس، بلقب سباق «كلاسيك ظفار» ضمن طواف صلالة، الذي يستمر في عُمان حتى الخميس المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات والفرق المحترفة.

وشهد السباق الذي أقيم في منطقة جبلية لمسافة 174 كم، منافسة قوية بين 15 فريقاً وأكثر من 76 درّاجاً، تقدمهم ببراعة محمد المطيوعي، فيما حلّ زميله عبدالله جاسم في المركز الثاني.

ويمثل المنتخب في الطواف كل من: أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، محمد العليلي، وعبدالعزيز الهاجري.

وتضم البعثة الرسمية المهندسة خلود الظاهري (رئيسة البعثة)، ومحمد بن شفيع (مدير المنتخبات الوطنية)، إلى جانب الجهازين الفني والإداري المكونين من بدر ثاني (مدرب المنتخب)، وجون بول (أخصائي العلاج الطبيعي)، وساجيث ساندراوان (فني الدراجات).

ويشارك المنتخب في الطواف بعد الإنجاز اللافت الذي حققه أخيراً، في كأس آسيا للمضمار في تايلاند، إذ حصد ست ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات.