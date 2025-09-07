المنتخب بلا «وديات» في المعسكر الأخير للملحق

أكد عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إسماعيل راشد، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، يأمل الوصول إلى التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها مباراتي عمان وقطر في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد المباراة الأولى أمام المنتخب السوري التي انتهت بفوز الأبيض 3-1، والتجربة الثانية غداً أمام منتخب البحرين.

وقال إسماعيل راشد لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب سيختتم معسكره الحالي بعد غدٍ (الثلاثاء)، وسيعود لخوض معسكر داخلي في الثاني من أكتوبر المقبل في ختام برنامج إعداده، ولن يلعب خلاله أي مباراة ودية جديدة».

ويعكف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الروماني كوزمين، على معالجة بعض الثغرات التي صاحبت مباراة سورية بجانب تعزيز الإيجابيات، خصوصاً أن المدرب منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لخوض مباراة سورية بهدف الوقوف على مستوياتهم وإمكاناتهم الفنية.

ويُعد الفوز على المنتخب السوري، الثالث للمنتخب خلال المباريات الودية التي خاضها في عهد كوزمين، إذ كان تغلب على فريقي ليتشي الإيطالي 3-1، وبرافو السلوفيني 2-1، في معسكر النمسا.

وعن خوض المنتخب مباراة سورية الأخيرة بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة، قال إسماعيل راشد: «إن المدرب كوزمين كان هدفه اللعب بتشكيلتين لتجربة أكبر عدد من اللاعبين وللوقوف على مستوياتهم الفنية، كونه يخطط للوصول إلى التشكيلة المناسبة».

من جهته، قال عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، مطر الصهباني في تصريحات صحافية: «إن المنتخب بحاجة خلال هذه المرحلة إلى التضحية من الجميع حتى يتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2026»، مؤكداً أن «برنامج إعداد المنتخب يسير حالياً بالشكل المطلوب، وكانت مواجهة المنتخب السوري ودياً بمثابة مواجهة المنتخب نظيره العماني في المباراة الرسمية المرتقبة بالمحلق، فيما ستكون الودية الثانية أمام البحرين أشبه بالمواجهة الفاصلة أمام منتخب قطر».

ورداً على سؤال بشأن عدم مشاركة لاعب المنتخب كايو أمام سورية، قال الصهباني: «كايو يعاني إصابة عضلية، وقد بدأ العلاج الطبيعي، ودخل التدريبات حتى يكون جاهزاً في المعسكر المقبل للمنتخب في أكتوبر المقبل، لذلك قرر الجهاز الفني أن يكون اللاعب بعيداً في هذه المرحلة عن المباريات التجريبية حتى يكون في أتم الجاهزية».

. المنتخب سيخوض التجربة الثانية، خلال المعسكر الداخلي، أمام منتخب البحرين غداً.