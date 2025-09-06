المنتخب الأولمبي يهزم هونغ كونغ.. ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس آسيا

حقق منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2-0، اليوم السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في السعودية يناير المقبل.

ودخل الأبيض الأولمبي المباراة بتركيز عالٍ، وكان الطرف الأكثر سيطرة منذ البداية، إذ فرض إيقاعه طوال الشوط الأول، وصنع عدداً من الفرص، إلا أن محاولاته لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل المنتخب ضغطه الهجومي حتى تمكن جونيور نيداي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 58 بعد تمريرة رأسية رائعة من منصور المنهالي، قبل أن يضيف علي المعمري الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليؤكد أفضلية المنتخب ويترجم تفوقه الفني والبدني.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متساوياً مع منتخب إيران، الذي فاز على غوام 6-0، إلا أن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.

ويختتم المنتخب مشواره في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة قوية أمام إيران، إذ يسعى لحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية ومواصلة العروض القوية.