«ريمونتادا ساحرة» تؤهل الوحدة من ملعب عجمان

أكمل فريق الكرة في نادي الوحدة، عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بفوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة (4-2)، اليوم السبت، في إياب الدور الأول، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2).

ونجح الوحدة رغم افتقاده أربعة من عناصره الأساسية لارتباطهم مع المنتخب الوطني، من صنع "ريمونتادا ساحرة" بقلب تأخره بهدفين دون رد، إلى فوز بالأربعة.

وكان عجمان البادئ بالتسجيل بهدفين في غضون دقيقيتن، جاء أولها في الدقيقة 20 عبر المغربي وليد أزارو، ثم الجاميكي جونير فليمينز في الدقيقة 22، إلا أن الوحدة عاد من بعيد عبر دوسان تاتش (29)، والبديلين البرتغالي برناندو فولها (46)، والسوري عمر خريبين من ركلة جزاء (60 و90+1).

وضرب الوحدة موعداً في ربع النهائي مع فريق خورفكان الذي نجح في الفوز على مضيفه بني ياس في موقعة الإياب بهدف دون رد، منتزعاً بطاقة التأهل بإجمالي (3-2)، بعد أن انتهى لقائهما الأسبوع الماضي ذهاباً بالتعادل الإيجابي (2-2).

وفي التفاصيل، جاءت البداية حذرة من كلا الفريقين، إلا أن سرعان ما انتفض عجمان، وبدء بشن هجمات منظمة، أثمرت في الدقيقة 20 عن افتتاح التسجيل عبر لاعبه المغربي وليد أزارو بعد تسلمه تمريرة عميقة من زميله الجامايكي جونير فليمينز لم يتوانى أزارو من تسديدها بقوة في شباك الوحدة.

وعاد اسم جونيور فليمينز للتألق مجدداً بعد أن قاد بمجهود فردي هجمة راوغ خلالها دفاعات الوحدة، قبل أرسال الكرة بتسديدة قوية على يسار حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي معلناً الهدف الثاني لعجمان.

وسرعان ما تمكن الوحدة من تقليص الفارق، بعد أن نجح نجمه الصربي دوسان تاتش في الهروب من الرقابة الدفاعية لفريق عجمان، وتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لشباك حارس مرمى "البرتقالي" علي الحوسني، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان (2-1).

وخطف البديل البرتغالي برناندو فولها هدف التعادل في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد استثمار ناجح لارتباك دفاعات عجمان تمكن من انتزاع الكرة داخل خط الستة أمتار وتسديده الكرة بقوة في شباك حارس عجمان الحوسني.

وواصل الوحدة ضغطه، لتحمل الدقيقة 59 احتساب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء لصالح "العنابي"، على أثر دفعة من قبل لاعب عجمان وليد أزارو، لمهاجم الوحدة الأرجنتيني فاكوندو دانيل داخل منطقة الجزاء، ليرتقي البديل عمر خريبين بنجاح لتسديد ركلة الجزاء بقوة على يسار الحوسني مهدياً الوحدة هدفه الثالث.

وحرمت صافرة الحكم عمر آل علي، فريق عجمان في الدقيقة 82، من إدراك التعادل، بعد أن سجل لاعبه عبدالله صالح، إلا أن الصافرة كانت حاضرة في احتساب خطأ قبل تسديدة صالح على زميله وليد آزارو لاحتكاكه القوي مع حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي، في واقعة أثارت حفيظة لاعبي الفريقين، واضطر على أثرها الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه كل من لاعب عجمان عبدالله صالح، ومدافع الوحدة النيجيري فافور إينيكا أوغو.

واقتنص عمر خريبين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، ليرسلها كرة قوية في شباك حارس عجمان الحوسني، مهدياً فريقه الهدف الرابع والخروج بانتصارٍ مستحق خارج الديار بنتيجة (4-2).