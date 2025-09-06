ميلوش محبط وحزين رغم فوز الشارقة على دبا والتأهل في كأس رابطة المحترفين

قال مدرب الشارقة الصربي ميلوش إنه "محبط وحزين"، على الرغم من فوز "الملك" على ضيفه فريق دبا بهدفين دون رد في لقاء الإياب بين الفريقين اليوم السبت، وتأهله للقاء العين في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي".

وأوضح في المؤتمر الصحافي اليوم السبت: "الفريق لم يقدم المستوى الفني الذي يرضي الجهاز الفني"، مشيراً إلى أن "الشارقة لم يكن الأفضل في المباراة"، معتبرا أن "مشكلة الفريق تكمن في عدم التوازن في اللعب، وأنا حالياً أجرب أساليب جديدة سعياً لأداء أفضل".

وأضاف "على الرغم من كوني سعيد بنظافة شباك الفريق كوننا لم نستقبل أي هدف في المباراة إلا أن الفريق لم يكن الأفضل في وقت تفصله أيام قليلة عن مواجهة فريق خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين".

وأشار مدرب الشارقة إلى أن "الفريق بحاجة إلى التطور والتغيير نحو الأفضل خلال المرحلة المقبلة".

وشدد ميلوش عن أهمية تعاون الجميع في النادي وأن يكونوا على قلب رجل واحد سواء على صعيد الإدارة واللاعبين والجهاز الفني واللاعبين والجمهور.