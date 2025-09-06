الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الوطن لكرة اليد

ضرب فريق كرة اليد في نادي الشارقة موعداً مع شباب الأهلي، مساء الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس الوطن، عقب نجاحهما اليوم السبت، في تخطي عقبة الدور نصف النهائي، بفوز "الملك" على النصر بنتيجة (28-22)، و"فرسان اليد" على الوصل (26-23).

فعلى صالة نادي مليحة، فرض الشارقة أفضليته على مجريات لقاء النصر، بعدما تمكن "الملك" من انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (17-14)، وإكماله المهمة خلال مجريات الشوط الثاني في توسيع الفارق وحسم المباراة لصالحه (28-22).

وفي صالة النصر، عرف شباب الأهلي كيفية حسم لقاءه في الشوط الأول الذي انهاه "فلرسان اليد" متقدمين على النصر بنتيجة (13-10)، في فارق سمح لشباب الأهلي في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية والخروج بنتيجة الفوز (26-23).