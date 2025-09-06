خورفكان يحسم قمة الإثارة.. ويخرج من أرض بني ياس «شامخاً»

انتزع خورفكان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بفوزه على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، في مباراة مثيرة، اليوم السبت، على استاد الشامخة في إياب الدور الأول، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2).

واستهل الفريقان اللقاء بتركيزٍ عالٍ، مع محاولات جادة لبني ياس في لافتتاح التسجيل في الدقائق الأولى، جاء أخطرها في الدقيقة 10 عبر تسديدة قوية لأحمد فوزي من داخل منطقة الجزاء تولى أبعادها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وتحسن أداء خورفكان، ونجح تدريجياً في فرض أفضليته على صعيد نسبة الاستحواذ وتشكيل الخطورة على مرمى منافسه، لتشهد الدقيقة 20 تلقي الأرجنتيني بيدرو بافلوف كرة عميقة من خط الوسط من زميله المغربي طارق تسيودالي، نجح من خلالها بيدرو الانفراد بحارس بني ياس عادل فدعق، مسدداً الكرة بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 28، حرم القائم الأيسر لمرمى بني ياس، خورفكان من تعزيز النتيجة، بعد اختراق ناجح لمهاجم خورفكان البرازيلي لورينسي من العمق، والتسديد من حدود منطقة الجزاء لتصطدم تسديدته بالقائم واتجهت خارج الملعب.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضغط بني ياس على مرمى منافسه، وشكل خطورة في أكثر من مناسبة ضمن سعيه لإدراك التعادل، جاء أخطرها في الدقيقة 69 عبر ركلة مقصية للبديل المالي ألاسان ديالو تألق حارس خورفكان أحمد الحوسني في التقاطها.

وبحث بني ياس عن تعديل النتيجة إلا أن هجماته التي اعتمدت بصورة أكبر على الكرات العرضية وخطورة مهاجمه يوسف نياكاتي داخل منطقة الجزاء، افتقدت في مجملها للدقة، تاركاً الفرصة لدفاعات خورفكان في إبعاد الخطورة، لتمر الدقائق نحو صافرة النهاية معلنة فوز خورفكان بهدف دون رد.