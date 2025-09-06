الشارقة يجدد الفوز على «النواخذة».. ويضرب موعداً كبيراً مع العين

حجز فريق الشارقة مقعده في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد أن جدد الفوز على ضيفه دبا بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، في ختام الدور الأول، في وقت كان فيه لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة «الملك» بهدف دون رد.

وضرب الشارقة موعداً مع العين في ربع النهائي، بعد أن نجح «الزعيم» أول من أمس، من انتزاع بطاقة العبور بفوزه على كلباء بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء الإياب بالتعادل السلبي (1-1 ذهاباً).

وجاءت بداية المباراة، قوية من ناحية الشارقة، ونجح في تهديد المرمى في أكثر من مناسبة، قبل أن تشهد الدقيقة التاسعة افتتاح البرازيلي غيلهيرم بيرو التسجيل لـ «الملك» بعد تلقيه تمريرة عميقة من وسط الملعب، راوغ من خلالها داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة على يمين حارس دبا عيسى أحمد.

وانتفض دبا سريعاً في محاولة لإدراك التعادل، لتحمل الدقيقة 20 احتساب حكم اللقاء أحمد العليلي ركلة جزاء لصالح دبا، بعد عرقلة مدافع الشارقة ديفيد بيرتوفيتش، لمهاجم دبا النيجيري أداكول بينيديكت، نفذها البرازيلي كارلوس فينيسيوس إلا أن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن، مهدراً فرصة التعادل لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نشط الشارقة وحاول لاعبوه تعزيز النتيجة، لتثمر هجمات «الملك» في الدقيقة 54 تلقي الحسن صالح كرة داخل منطقة الجزاء، سددها بنجاح على يسار حارس مرمى دبا معلناً الهدف الثاني للشارقة.

وتراجع الشارقة إلى مواقعه الدفاعية للحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجح «الملك» في التحكم بمجريات الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وحسم بطاقة التأهل.