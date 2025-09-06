الإمارات والعراق يحصدان الذهب في «عالمية الفجيرة» لبناء الأجسام

حصد أبطال الإمارات والعراق المراكز الأولى في منافسات اليوم الأول لبطولة "مستر آند مسز وورلد" لبناء الأجسام والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وانطلقت منافساتها اليوم السبت في مجمع زايد الرياضي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد.

وحصل أبطال الإمارات على ميداليتين ذهبيتين، ومثلهما للعراق فيما نالت مصر والأردن وروسيا على ذهبية واحدة وبطاقة احتراف لكل منها.

وأسفرت المنافسات عن فوز الروسي دينيس غاتولين بالمركز الأول في وزن 75 كيلوغرام، والعراقي محمد جبار بطل وزن 85 كلغم، ونال رواد وليد من الامارات المركز الأول في وزن 95 كلغم، وحل المصري ميسرة مجدي اولا في الوزن المفتوح.

وفي منافسات "الفيزيك"، فاز الأردني ضياء لطفي بالمركز الأول في في فئة 173 سنتمتراً، وحل المصري عبد الرحمن ياسر أولا في فئة الطول المفتوح.

وفي منافسات " الكلاسيك فيزيك " توج العراقي فؤاد محمود الدليمي بالمركز الأول في فئة 170 سنتمتراً، وأحرز سعيد مرادي المركز الأول في فئة 180سنتمتراً، وفاز اللاعب ديميتري بلايتس من الإمارات بالمركز الأول في الفئة المفتوحة.

وتتواصل غداً الاحد منافسات فئة المحترفين لبطولتي (مستر آند مسز وورلد) وبطولة العالم للمحترفين، اللتين تحظيان بمشاركة 220 لاعباً يمثلون نخبة من أفضل أبطال العالم ومنهم النيجيري ديفيد ديبي والفنلندي ميكاه سيفونين.