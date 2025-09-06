محمد المر يحتفظ برئاسة اتحاد الإمارات لألعاب القوى حتى 2028

احتفظ اللواء الدكتور محمد المر برئاسة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بعد أن حصل على 15 صوتا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم السبت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد يستمر حتى 2028، في وقت حصل فيه منافسه الدكتور إبراهيم السكار على ثمانية أصوات.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى قد اكتمل بحضور 23 ممثلاً لأندية الدولة الممارسة لألعاب القوى، إذ جرت الانتخابات بإشراف لجنة ترأسها أحمد سعيد السويدي، وعضوية كل من، أحمد الجابري وخالد البلوشي.

وحصل مرشح نادي الشارقة، ناصر بن عاشور، على أعلى الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، بعدما جمع 18 صوتاً، يليه مرشح نادي مصفوت فيصل الخميري بـ16 صوتاً، وتساوى مرشحا نادي الرمس فهد عبد الله، ومرشح نادي النصر جميلة عبدالله بعدد الأصوات (14 صوتاً لكل منهما)، وحصل مرشح نادي العربي راشد ناصر على 13 صوتاً.

وفازت مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة خولة سجواني، بالمقعد النسائي، بحصولها على 15 صوتاً مقابل ثمانية أصوات حصلت عليها منافساتها ومرشحة نادي أبوظبي لألعاب القوى نورة الانصاري.

وخرج من سباق الانتخابات، مرشح نادي الوصل محمد علي عامر بعدما حصل على 12 صوتاً، ومرشح نادي حتا علي حسن البدواوي بالعدد نفسه من الأصوات، ومرشح نادي شباب الأهلي، والبطل الدولي الأسبق عمر السالفة الذي نال ستة أصوات فقط، ومرشح نادي أبوظبي لألعاب القوى عبدالله الحمادي الذى نال 10 أصوات.

ووفقا للائحة الاسترشادية لاتحاد ألعاب القوى يحق لرئيس الاتحاد اختيار عضوين من خارج قائمة المرشحين، للانضمام إلى عضوية مجلس الادارة.

وعقب إعلان النتائج، قال اللواء محمد المر في تصريحات صحافية: "إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً، ونسعى لأن تكون ألعاب القوى رياضة محببة لجميع المواطنين والمقيمين، ولدينا مسؤولية كبيرة سنعمل على تحملها بالتعاون مع الأندية والمجالس الرياضية. نهدف من خلاله إلى تحقيق نتائج ملموسة وتطبيق أفضل لاستراتيجية الاتحاد".

وأضاف: "قدمنا لوزارة الرياضة استراتيجية طويلة المدى تمتد حتى 2032، ونأمل أن يلتزم المجلس الجديد بتطبيقها وتطويرها بما يخدم مستقبل اللعبة، ونحن ملتزمون بتحويل هذه الرؤية إلى واقع".