توريه يتقمص دور «مارادونا» في «النصر» على البطائح

قاد العاجي عبدالله توريه فريق النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعدما وقع على هدف استثنائي على طريقة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وذلك خلال الانتصار الذي حققه «العميد» على البطائح بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد خالد بن محمد، ليضرب موعداً مع شباب الأهلي في قمة مرتقبة.

وكان النصر قد بادر بالتسجيل عبر كيفن أرديلا في الدقيقة 26، قبل أن يضيف توري الهدف الثاني (33)، لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام سريعاً، ونجح البرازيلي دانيل بيسا في تقليص الفارق (36)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

ومع انطلاقة الشوط الثاني خطف توري الأضواء بهدف وُصف بـ«المارادوني»، بعدما انطلق من منتصف الملعب متجاوزاً أكثر من مدافع بمهارة فردية عالية، قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويراوغ الحارس إبراهيم عيسى بتمريرة بارعة من بين قدميه، مودعاً الكرة الشباك بطريقة أشعلت مدرجات النصر، وأعادت إلى الأذهان ذكريات أهداف مارادونا التاريخية.

ورغم أن دانيل بيسا عاد ليسجل الهدف الثاني للبطائح في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء، فإن ذلك لم يغيّر من واقع النتيجة التي ابتسمت للنصر، ليعبر إلى الدور ربع النهائي بثقة كبيرة وبأفضلية معنوية قبل مواجهة شباب الأهلي.