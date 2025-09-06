بغياب 10 أساسيين.. العين يعبر كلباء بركلات الترجيح

شقّ فريق العين طريقه بصعوبة بالغة نحو الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعد أن احتكم لركلات الترجيح التي ابتسمت له بنتيجة 3-1 على حساب مضيفه كلباء، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0) في إياب الدور الأول، علماً بأن مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل (1-1) ليواصل «الزعيم» رحلته في المسابقة رغم الغيابات التي أثقلت كاهله. ودخل العين المواجهة بصفوف منقوصة إلى حد غير مسبوق، حيث غاب 10 من عناصره الأساسية بين التزامات دولية وإصابات، ما جعله يعتمد على توليفة يغلب عليها الطابع الشاب، ورغم ذلك، قاوم الفريق كل الصعوبات ونجح في الصمود أمام اندفاع «النمور» الذين سعوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة التأهل.

ومع مرور الدقائق بدا واضحاً أن اللقاء يسير نحو لحظة حاسمة في ظل عجز الطرفين عن كسر التعادل السلبي، ليُحتكم مباشرة إلى ركلات الترجيح التي تحولت إلى فصل درامي رفع منسوب الإثارة، قبل أن ينجح «البنفسجي» في تسجيل ثلاث ركلات حاسمة مقابل واحدة لأصحاب الأرض.

وسيضرب «الزعيم» موعداً في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة الشارقة ودبا، في محطة جديدة يأمل من خلالها الفريق أن تبتسم له الظروف، خصوصاً أن «البنفسجي» يرفع شعار العودة إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب.