الوصل يقسو على الظفرة مجدداً.. ويتأهل لمواجهة الجزيرة

تأهل فريق الوصل للدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لمواجهة الجزيرة «حامل اللقب»، بعد أن جدد فوزه على الظفرة 4-2 في مباراة الإياب التي أقيمت مساء أمس على استاد زعبيل، ليؤكد تفوقه في مجموع المباراتين 9-3 بعدما كان قد فاز ذهاباً 5-1.

انطلقت المباراة بطريقة مثيرة، إذ تقدم الظفرة بهدف مبكر في الدقيقة 10 عبر لاعبه خليل الحمادي، ما ألغى أفضلية الوصل الكبيرة التي اكتسبها من الفوز ذهاباً.

وظهر تأثير الهدف المبكر على أداء أصحاب الأرض، لكن لاعبي الوصل تماسكوا سريعاً وأدركوا التعادل عبر ريناتو جونيور في الدقيقة 25، مانحاً فريقه دفعة معنوية قوية للسيطرة على مجريات اللعب واستعادة زمام الأمور.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 62 هدف الظفرة الثاني بطريقة غير متوقعة، بعدما سجل سالم العزيزي بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الضيوف التقدم مجدداً ويهدد آمال الوصل في الحفاظ على تفوقه.

وأظهر «الإمبراطور» صلابة وقدرة على التعامل مع الضغوط، حيث أدرك طحنون الزعابي التعادل في الدقيقة 65، معيداً الأمور إلى نصابها واستعادة الوصل السيطرة على الأداء.

ولم يهدأ الوصل كثيراً، إذ خطف زميله سالدانها هدف الانتصار في الدقيقة 69، قبل أن يضيف فريقه الهدف الرابع في الدقيقة 90+3 إثر خطأ من لاعب الظفرة محسن الربجه، ليختتم «الإمبراطور» المباراة بانتصار ثمين، ويؤكد تأهله لمواجهة الجزيرة في ربع النهائي.