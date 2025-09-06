3 مباريات حاسمة تكمل عقد المتأهلين اليوم

تستكمل مساء اليوم منافسات الدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بثلاث مواجهات من العيار الثقيل، يتحدد على ضوئها هوية بقية المتأهلين إلى الدور المقبل، وسط تكافؤ واضح في الحظوظ بعد أن جاءت نتائج الذهاب متقاربة ولم تمنح أفضلية مطلقة لأي فريق.

ويخوض الشارقة على ملعبه في الساعة 17:50 مساءً اختباراً حقيقياً أمام ضيفه دبا، وذلك بعد انتصاره في لقاء الذهاب بهدف نظيف منحه أفضلية ضئيلة، وهو ما يجعل من اللقاء مهمة غير سهلة أمام فريق دبا الساعي لتعويض خسارته ومحاولة استثمار الضغط الواقع على أصحاب الأرض، خصوصاً أن النتيجة تبقى قابلة للتغيير في أي لحظة.

وستكون الأنظار موجهة نحو المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تسلم المهمة أخيراً، لمعرفة كيفية تعامله مع المباراة ومدى قدرته على الخروج من الضغوط التي بدأت تحاصره، خصوصاً أن «الملك» تعرض أخيراً للخسارة صفر-1 على أرضه أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين.

وفي التوقيت ذاته، يستضيف بني ياس نظيره خورفكان على استاد الشامخة في مواجهة تبدو من الناحية النظرية متكافئة، عطفاً على لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، ما يجعل الفريقين يدخلان المباراة بخيارات مفتوحة، حيث يكفي أياً منهما تحقيق الفوز للتأهل مباشرة. وسيكون الضغط أكبر على دفاعات الفريقين، لاسيما أن مواجهة الذهاب شهدت غزارة في الأهداف، وهو ما يرجح أن تكون المباراة هجومية الطابع، وقد تُحسم بتفاصيل صغيرة أو لمسة فردية.

وتختتم مواجهات اليوم عند الساعة 20:30 مساءً، حينما يحل الوحدة ضيفاً على عجمان في استاد راشد بن سعيد. ويدخل «العنابي» المباراة مدفوعاً بتاريخه وخبرته، باحثاً عن تأكيد قدراته المحلية من خلال تجاوز عقبة «البرتقالي»، فيما يتمسك أصحاب الأرض بفرصتهم لمواصلة مشوارهم في المسابقة عبر استغلال عاملي الأرض والجمهور. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يجعل كل فريق يدرك أن أي هفوة قد تكلفه الخروج المبكر من البطولة، وهو يمنح المباراة طابعاً تكتيكياً وحذراً في بدايتها.