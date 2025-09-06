الزعابي: أبطال الإمارات يشاركون في «عالمية الفجيرة» لبناء الأجسام

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، زويد الزعابي، عن مشاركة عدد من لاعبي منتخب الإمارات في بطولة العالم للهواة والمحترفين (مستر آند مسز وورلد) لبناء الأجسام، التي تنطلق منافساتها اليوم بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، للاستفادة من البيئة التنافسية العالية التي تتمتع بها البطولة.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف هو الصعود لمنصات التتويج في البطولة الأقدم والأعرق على مستوى البطولات الدولية التي تقام في الدولة، وأيضاً لخوض تجربة تنافسية وفنية جديدة»، مشيراً إلى أن «الجهاز الفني للمنتخب سيتابع العروض التي يقدمها أبطال الإمارات في البطولة للتعرف إلى مستويات لاعبي المنتخب قبل المشاركة المقبلة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين الشهر المقبل، وأيضاً بطولة العالم التي ستقام في السعودية نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة اللاعبين الآخرين تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية في المستقبل».