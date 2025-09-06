منتخب الرماية يتقلد الذهبية في «خريف ظفار الخليجية»

قاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المنتخب الوطني لرماية الأطباق «الإسكيت» للفوز بالميدالية الذهبية في «بطولة خريف ظفار الخليجية لرماية الشوزن»، المقامة حالياً في سلطنة عمان، كما حقق الميدالية الفضية في الفردي بعد تساويه على المركز الأول مع البطل العالمي الكويتي عبدالعزيز السعد بـ(57 طبقاً) ليحتكما إلى الطلقات الذهبية التي صبت في مصلحة الأخير.

وكان سعيد بن مكتوم قد عاد للمشاركة في البطولات بعد غياب طويل، وضم منتخب رماية «الإسكيت» إلى جانبه البطلين: سيف بن فطيس، ومحمد حسن، حيث تألقوا على صعيد الفرق وتصدروا البطولة برصيد 355 طبقاً، وحل المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 347 طبقاً، وجاء المنتخب القطري ثالثاً برصيد 335 طبقاً. وعلى صعيد الفردي، حل الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية برصيد 42 طبقاً، ثم نجم منتخبنا محمد حسن رابعاً برصيد 31 طبقاً، يليهم سيف بن فطيس خامساً برصيد 23 طبقاً، ثم الرامي العماني نغموش الحتالي سادساً برصيد 15 طبقاً.

وفي فردي السيدات، فازت البحرينية مريم الحساني بالميدالية الذهبية برصيد 49 طبقاً، ونالت القطرية هاجر محمد الميدالية الفضية برصيد 45 طبقاً، وحصلت البحرينية مريم العسم على الميدالية البرونزية برصيد 35 طبقاً.