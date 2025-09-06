«سلة الشارقة» تدعّم صفوفها بالمحترفَين روبنسون وويليامز

أعلن نادي الشارقة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالثنائي المحترف، الأميركي جلين روبنسون، والدولي الإنجليزي كافيل بيجي ويليامز، للدفاع عن ألوان «الملك» في الموسم الجديد 2025-2026، الذي يستهل منتصف الشهر الجاري.

ويعد انضمام جلين من أقوى الصفقات الجديدة على صعيد كرة السلة الإماراتية، في ظل الخبرات الاحترافية التي يمتلكها، وبداية مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) في 2014، لعب خلالها مع العديد من الأندية، منها «مينيسوتا تمبر ولفز»، و«إنديانا بيسرز»، و«ستيت وواريوز»، كما سبق له الفوز بمسابقة «سلام دانك» في دوري المحترفين الأميركي في عام 2017.

من جهته، يمتلك الدولي الإنجليزي ويليامز، خبرة احترافية طويلة على صعيد مركز لاعب الارتكاز، قادته للعب سابقاً في كل من دوريات أميركا، وصربيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، وتايوان.