«الشارقة ووريورز» يظفر ببطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

توّج فريق «الشارقة ووريورز» بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت، بفوزه على فريق «ديزرت فايبرز» بفارق أربعة أشواط في نهائي متقارب ومثير بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت في دبي.

ونجح «ووريورز» في حسم المباراة النهائية على حساب فريق «فايبرز» الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل، على الرغم من بدايته القوية في المباراة.

وقدم فريق «ديزرت فايبرز» أداء منضبطاً في البداية، ولكن «ووريورز» حسم الموقعة في النهاية وتوج باللقب بنتيجة 134 نقطة.

وأتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت لعام 2025، والمقررة إقامته بعد أيام قليلة من كأس آسيا 2025.

وحاز لاعب فريق «ديزرت فايبرز» سانجاي باهال جائزة أفضل لاعب في البطولة.