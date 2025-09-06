نصف نهائي كأس الوطن لكرة اليد اليوم

يدشن فريقا الشارقة وشباب الأهلي اليوم، مشوارهما في كأس الوطن، البطولة المرحلة من الموسم الماضي لكرة اليد، في مواجهتين لحساب الدور نصف النهائي، يلتقي فيها «الملك» مع النصر في اللقاء الذي يجمعهما على صالة نادي شباب الأهلي في النهدة، ويواجه «فرسان اليد» في ثاني المباريات فريق الوصل في اللقاء الذي يقام على صالة نادي النصر.

ومنحت قرعة البطولة المقامة بنظام خروج المغلوب، فريقي الشارقة وشباب الأهلي بصفتيهما بطل ووصيف دوري الموسم الماضي، بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، فيما خاض الوصل والنصر مواجهات الدور التمهيدي، بعد أن وضعتهما القرعة بمواجهة دبا الحصن ومليحة في مباراتين أقيمتا الثلاثاء الماضي، وأسفرتا عن انتصارين صعبين جاءا لـ«الإمبراطور» على دبا الحصن (29-27) في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، قبل أن يحجز «العميد» بطاقة العبور بفوزه على مليحة بفارق هدف وحيد وبنتيجة (23-22).

ويسدل الستار عن البطولة، في التاسع من الشهر الجاري، في مباراة نهائية لم يحدد مكانها بعد، تمنح البطل بطاقة التأهل لكأس السوبر الإماراتي الذي يجمعه في 12 الشهر الجاري مع الشارقة بطل الدوري، كما يتأهل (البطل) لتمثيل الدولة في (الأندية الخليجية أبطال الكؤوس) لموسم 2025-2026.