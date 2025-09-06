يونايتد يتعاقد مع البرازيلي غوستافو

تعاقد نادي يونايتد مع اللاعب المقيم البرازيلي غوستافو أوليفيرا (22 عاماً)، قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة، لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى.

ويلعب غوستافو أوليفيرا في أكثر من مركز أبرزها صانع الألعاب، وسبق له خوض موسمين مع فريق كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، وقدّم معه مستوى فنياً عالياً.

كما تعاقد مع المدافع البرازيلي ماركوس سوزا، قادماً من نادي دبا الحصن، في صفقتين مهمتين تعكسان طموح فريق يونايتد للظهور بشكل فني مميز.