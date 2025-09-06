كوزمين: فرصة منتخب الإمارات ببلوغ المونديال «كبيرة»

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن أمام المنتخب فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز التأهل إلى كأس العالم 2026، عبر خوض مباراتي الملحق أمام منتخبي عمان وقطر في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن «الأبيض» سيعمل بكل جد لتحقيق الإنجاز الكبير، مؤكداً أن أهم ما يقلقه حالياً هو المحافظة على سلامة اللاعبين، وألّا يتعرضوا إلى الإصابات، خصوصاً في ظل اللعب في الطقس الحار.

وقال في تصريحات صحافية عقب فوز المنتخب على نظيره السوري 3-1 في المباراة الودية، أول من أمس، على استاد زعبيل: «يدرك الجميع أهمية هذه اللحظة، لأن بعضهم لن يحصل على هذه الفرصة مرة أخرى، وأعتقد أن طريقة تدريبهم في المعسكر، تعطيني مؤشرات أنهم يحاولون فعل ذلك، ويقدمون أفضل ما لديهم، وآمل أن ينجحوا، فلديهم هذا الأمل في التأهل إلى كأس العالم وسنركز عليه، ونحاول أن نحقق هذا الإنجاز الكبير، والطريقة التي يلعبون بها، والشعور الذي يصلني من أسلوبهم في اللعب يمنحاني أملاً كبيراً، علينا التوقف عن ارتكاب بعض الأخطاء الساذجة التي تكلفنا أحياناً ثمناً باهظاً».

وتابع: «سنجري بعض التغييرات في التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المباراة الودية المقبلة أمام البحرين، وسنلعب بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت مباراة سورية الأخيرة، وسنرى كيف ستسير الأمور في مباراة البحرين، وهو منتخب يبدو شبيهاً بمنافسين في مباراتي ملحق المونديال، وعلى اللاعبين أهمية التضحية في مباراتي عمان وقطر».