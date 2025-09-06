«الأولمبي» يواجه هونغ كونغ بـ «سيناريو غوام»

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم مواجهة قوية أمام هونغ كونغ، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في السعودية في يناير المقبل.

ويسعى الأبيض الأولمبي في هذه المباراة إلى تكرار سيناريو فوزه التاريخي على نظيره منتخب غوام بـ13 هدفاً دون ردّ ضمن الجولة الأولى، وتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني، الذي فاز بدوره على منتخب هونغ كونغ بأربعة أهداف دون ردّ، علماً بأن المنتخب الأولمبي سيختتم مشواره في التصفيات بمواجهة قوية أمام إيران الثلاثاء المقبل.

ويسبق مباراة الأبيض الأولمبي وهونغ كونغ اليوم في المجموعة ذاتها مواجهة مهمة للمنتخب الإيراني أمام غوام، عند الساعة السادسة والنصف في الملعب نفسه.

وسيخوض المنتخب مواجهة هونغ كونغ بروح معنوية عالية وإصرار كبير من قبل اللاعبين على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، واللعب بالجدية نفسها والروح القتالية العالية التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام غوام، واستحق من خلالها الفوز الثمين الذي حققه ووضعه في مقدمة منتخبات المجموعة.

وأنهى المنتخب الأولمبي تحضيراته للمباراة ووضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، اللمسات الأخيرة للتشكيلة وطريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المنتخب، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والظهور القوي والمشرف في هذه التصفيات.

وحال فوزه في هذه المباراة وبلوغه النقطة السادسة، فإن المنتخب الأولمبي يكون قد قطع شوطاً كبيراً نحو حصد بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وينتظر أن يخوض مدرب المنتخب مارسيلو برولي المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاضت المباراة السابقة أمام غوام، مع إمكانية إجراء بعض التغييرات البسيطة وفقاً لظروف المباراة.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي مارسيلو برولي، قد صرح عقب الفوز الكبيرة على غوام، بأن «المنتخب سيسعى بكل قوة لحصد بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية».

ويتوقّع أن يحظى الأبيض الأولمبي بدعم جماهيري كبير في المدرجات، لاسيما بعد الانتصار التاريخي الذي حققه في الجولة الأولى، ولفت من خلاله الأنظار إلى أنه يضم في صفوفه مجموعة من المواهب الصاعدة التي تمثل مستقبل كرة الإمارات.

في المقابل، فإن منتخب هونغ كونغ سيسعى بدوره إلى تصحيح الأخطاء التي صاحبت مباراته السابقة أمام إيران، والعمل على تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في أول ظهور له في هذه التصفيات.

