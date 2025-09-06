«صدفة» حولت عمار السدراني إلى بطل شطرنج

فرض لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني (21 سنة) نفسه كأحد أبرز أبطال الإمارات في السنوات الـ10 الماضية إلى جانب سالم عبدالرحمن ونجوم آخرين، لما حققه من إنجازات فردية على المستويين المحلي والدولي.

وينفرد السدراني عن أقرانه بأنه اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز ببطولة الإمارات الفردية للرجال في ثلاثة مواسم متتالية محققاً «هاتريك» مواسم 2023، و2024، و2025، وكذلك الفوز بكأس رئيس الدولة للرجال في 2021 محرزاً الفوز في جميع الجولات، ولم يتجاوز وقتها الـ17 سنة، في إنجاز نادر خصوصاً أن البطولة حظيت بمشاركة لاعبين مميزين.

وقال السدراني لـ«الإمارات اليوم»: «دخلت إلى عالم الشطرنج بالصدفة عن طريق المدرسة، ولم يكن في بالي يوماً ممارستها، ولكن أدائي تحسن سريعاً وحصلت على النتائج المميزة في البطولات ما شجعني على الاستمرار، فضلاً عن المتابعة الكبيرة لي من قبل إدارة النادي التي دفعتني للمواظبة على لعب الشطرنج خصوصاً أن هذه الرياضة ساعدتني على تحسين مستواي الدراسي، والصبر عند اتخاذ القرار وأسهمت في تنمية أفكاري، لذلك قررت المضي إلى يومنا الحاضر».

وأكد أن «دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ساهما في تطويري وإيصالي للعالمية في وقت مختصر، إلى جانب دعم الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ما مهّد لي الوصول للنضج في الشطرنج».

وأضاف: «أعتز بالفوز بـ(جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي) في عام 2018 ضمن نخبة اللاعبين الموهوبين، وهو الإنجاز الأغلى في حياتي، وكذلك اختياري ضمن أفضل 50 لاعباً في أولمبياد الشطرنج الذي أقيم في هنغاريا بمشاركة نحو 1000 لاعب في عام 2024».

وعن أحلامه المستقبلية في الشطرنج، قال السدراني: «طموحي نيل لقب أستاذ اتحاد دولي كبير والمشروط بالوصول إلى 2500 نقطة (تصنيفه الحالي 2200 نقطة) أو الفوز بإحدى البطولات الدولية الكبرى ومنها بطولة العرب، وأن أشارك في أولمبياد الشطرنج الذي سيقام في الإمارات عام 2028، وأنا حالياً في أفضل مستوياتي الذهنية بهدف تحقيق إنجاز عالمي باسم الإمارات».

وكشف السدراني أنه يدرس تخصص الأمن السيبراني في كليات التقنية العليا في الفجيرة، وطموحه الجمع بين العمل في مجال تخصصه وبين الرياضة، مشيراً إلى أن الشطرنج سيساعده على تحقيق مستقبل مميز في دراسته وعمله في حياته المستقبلية.

