المقبالي: كسبت الرهان أمام صديقي خريبين.. وأهديته قفازي

أوفى حارس المنتخب الوطني حمد المقبالي، بوعده، بإهدائه القفاز الذي ارتداه خلال حراسته عرين «الأبيض» إلى صديقه المهاجم السوري عمر خريبين، في رهان جمع كلا اللاعبين الزميلين السابقين في نادي شباب الأهلي، قبل صافرة بداية المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب بنتيجة (3-1)، أول من أمس، على استاد زعبيل في دبي.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «إن صداقة قوية وقديمة تربطني بمهاجم الوحدة والمنتخب السوري عمر خريبين، دفعتنا خلال الحديث الودي الذي دار بيننا قبل انطلاقة المباراة، لعقد رهان بأنني لن أسمح لـ(أبوحمزة) بالتسجيل في مرمى المنتخب».

وأوضح: «حرصت بعد انتهاء المباراة على لقاء صديقي خريبين، وإهدائه قفازي الذي ارتديته، لتذكيره بالحديث الذي دار بيننا قبل صافرة البداية، وحصولي أيضاً على القميص الذي ارتداه خريبين مع المنتخب السوري في المباراة».

وعن أداء المنتخب أمام نظيره السوري، قال المقبالي: «أداء (الأبيض) في تحسن مستمر مع كوزمين، وحصلنا في نهاية اللقاء على النتيجة المطلوبة، وتأدية التكتيكيات التي طلبها منا المدرب، التي وضعها على مدار الأسبوع الماضي».

وأضاف: «أشكر المدرب على منحي الفرصة، وكوزمين على الصعيد الشخصي أعتبره بمثابة الأخ والمدرب الكبير، ويمتلك شخصية مميزة في قدرته على التفاف جميع اللاعبين حوله، بهدف تحقيق تطلعات المنتخب وإسعاد الجمهور بالذهاب بعيداً في هذه المجموعة».

واختتم: «نجحنا في الشوط الثاني أمام سورية في إظهار التكتيكات التي طلبت منا، بعد شوط أول كان أقل من المتوقع، بسبب عامل الطقس، والحمد لله على نتيجة الفوز، وتطلعاتنا كبيرة لمواصلة تحقيق الهدف الذي نصبو إليه بالتأهل إلى كأس العالم 2026».

