مهند علي يقود «أسود الرافدين» للفوز في كأس ملك تايلاند

قاد لاعب الفريق الأول لنادي دبا مهند علي «ميمي» منتخب العراق للفوز على هونغ كونغ بنتيجة 2-1، أول من أمس، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك تايلاند، بعد أن سجل هدفي «أسود الرافدين» في الدقيقتين (67 و80)، على الرغم من كونه شارك بديلاً قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم هونغ كونغ بهدف نظيف.

واللافت أن مهند علي سجل الهدف الأول من ضربة «دبل كيك» رائعة خطفت الأنظار، فيما أحرز الثاني من مهارة فردية عالية من داخل المنطقة.

ويشارك منتخب العراق في البطولة، استعداداً لخوضه منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت إدارة نادي دبا قد تعاقدت مع النجم العراقي مهند علي مطلع الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل أول أهدافه في مرمى العين بدوري أدنوك للمحترفين.