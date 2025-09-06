نزال تايسون ومايويذر الاستعراضي في 2026

توصل بطلا العالم السابقان للملاكمة الأميركيان مايك تايسون وفلويد مايويذر، إلى اتفاق لإقامة نزال استعراضي في عام 2026.

وصعد تايسون (59 عاماً) آخر مرة على الحلبة في نوفمبر 2024 في أرلينغتون بتكساس، حيث خسر أمام جايك بول، وهو صانع محتوى على موقع يوتيوب أصبح ملاكماً محترفاً، وشاهد النزال أكثر من 70 ألف متفرج في الملعب، إضافة إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

من جهته، اعتزل مايويذر (48 عاماً)، رسمياً هذه الرياضة عام 2017، دون هزيمة في 50 نزالاً، بعد فوزه بألقاب عالمية.