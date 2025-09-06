السومة.. من المستشفى إلى «ودية زعبيل»

هنأ الدولي السوري عمر السومة، المنتخب الإماراتي على الفوز 3-1 في التجربة الودية بين المنتخبين، أول من أمس، على استاد زعبيل في دبي، وجاءت نتيجتها منطقية، على حد وصفه، بفوز «الأبيض»، خصوصاً أن «نسور قاسيون» خاضها بعد حصتين تدريبيتين فقط، وعانى يومها السومة صباح المباراة من الدخول للمستشفى بداعي المرض.

وقال السومة لـ«الإمارات اليوم»: «نتيجة المباراة كانت متوقعة، في ظل فرق الإمكانات بين المنتخبين الإماراتي والسوري، لاسيما أن غالبية لاعبي (نسور قاسيون) لم يحصلوا حتى مع أنديتهم على أي حصة تدريبية للتجمع استعداداً للدوري المحلي، باستثنائي أنا وعمر خريبين، بعدما بدأنا مع أنديتنا في الدوريات».

وأوضح: «تجمعنا للمرة الأولى قبل يومين فقط من المباراة أمام الإمارات، فكان الأداء متوقعاً وسط حصتين تدريبيتين فقط، وحالة الطقس الحار والرطوبة التي رافقت المباراة، بالتراجع تدريجياً من حيث المردود البدني رغم تقدمنا بالنتيجة».

وأضاف: «أغلب عناصرنا خاضوا آخر مباراة لهم قبل ثلاثة أشهر، وكل التوفيق للمنتخب الإماراتي في استحقاقه المقبل على صعيد ملحق التأهل لكأس العالم، والتجربة الودية كانت مهمة للاعبي المنتخب السوري، للتركيز في مبارياتنا المقبلة في التصفيات الآسيوية والتأهل لكأس آسيا وإسعاد الجمهور السوري».

وتابع: «لبّيت رغبة المدرب خوسيه في المشاركة في المباراة، رغم دخولي المستشفى صباح يوم اللقاء بسبب المرض، وكان من المفترض مشاركتي وفقاً للتنسيق مع المدرب بين 20 و30 دقيقة فقط، إلا أن إصابة مارديك ماردكيان دفعتني للنزول مبكراً ومحاولة مساعدة زملائي قدر الإمكان».

وطالب السومة جمهور «نسور قاسيون» بالالتفاف حول المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، وقال: «كل الشكر للجمهور السوري الكبير العاشق لكرة القدم، وحضر مبكراً إلى استاد زعبيل، رغم حرارة الطقس والرطوبة، للوقوف خلفنا، وأطالب هذا الجمهور بالالتفاف حول اللاعبين ودعمهم، خصوصاً أن المنتخب السوري لايزال في مرحلة البناء، بهدف إسعاد هذا الجمهور في استحقاقاتنا المقبلة، سواء في كأس العرب، أو في التصفيات الآسيوية».