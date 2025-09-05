الشارقة بطل "سوبر الناشئين" لكرة اليد

توج فريق الناشئين لكرة اليد في نادي الشارقة، بطلاً للنسخة الأولى في مسابقة "كأس السوبر" لمرحلته السنية، عقب فوزه على شباب الأهلي بنتيجة (34-17)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد للعبة 2025-2026، واستضافتها ملاعب نادي النصر في دبي.

وتوج الأمين العام لاتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة.

ولم يجد الشارقة صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات اللقاء، بعد شوط أول انهاء ناشئي "الملك" متقدمين بفارق 10 أهداف وبنتيجة (19-9)، قبل أن ينجح الشارقة في مواصلة توسيع الفارق وحسم المباراة (34-17) والتتويج بكأس النسخة الأولى.

ويذكر أن "كاس السوبر" تمثل باكورة مسابقات موسم الناشئين الذي يضم ثلاث بطولات، إذ بجانب "السوبر" يتضمن الموسم بطولة الدوري، و"كأس الإمارات".