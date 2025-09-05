محمد عباس: بوسندة لعب دور البطل في تأهل العين بكأس رابطة المحترفين

أكد لاعب فريق العين محمد عباس أن الفريق واجه ظروفاً استثنائية خلال مواجهة كلباء في الدور الأول لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بسبب الغيابات العديدة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين عملوا بجد طوال الأسبوع استعداداً للمباراة، رغم أن هذه التشكيلة كانت تخوض أول لقاء لها معاً.

وتجنب “الزعيم” وداع المسابقة مبكراً بعد أن تغلب على مضيفه كلباء بركلات الترجيح 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1. علمًا بأن الفريق خاض لقاء اليوم في غياب عشرة من لاعبيه المؤثرين بين التزامات دولية وإصابات.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: "في ظل الغيابات الكثيرة في صفوفنا ظللنا نعمل بجد على مدار أسبوع كامل، لأن هذه التشكيلة تشارك لأول مرة مع بعضها البعض، والجميع لم يقصر واستشعر المسؤولية وقدم كل ما لديه في هذه المباراة".

وأضاف عباس: "الجميع كان على قدر المسؤولية وقدمنا كل ما لدينا داخل الملعب".

وأشاد عباس بزميله الحارس محمد بوسندة، واصفاً إياه بـ"البطل"، بعد أن لعب دوراً محورياً في حسم الفوز بعد مشاركته كبديل قبل الاحتكام لركلات الترجيح، مشيراً إلى أن زملاءه نجحوا في تنفيذ ركلاتهم بثقة.

وتابع: "قد لا نكون وُفقنا خلال وقت المباراة حيث أضعنا العديد من الفرص، لكن التوفيق كان حليفنا في ركلات الترجيح".