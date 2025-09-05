مجيدي: الخسارة من النصر لا تعكس واقع المباراة.. وبدلاء البطائح أقل من الأساسيين

أكد مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، أن الخسارة أمام النصر 2-3 في إياب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لا تعبّر عن مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال معظم فتراته.

وقال مجيدي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «تحكمنا في مجريات اللعب بصورة واضحة، لكننا استقبلنا هدفين من هجمتين فقط للنصر في الشوط الأول، بعكس سير المباراة. ورغم ذلك نجحنا في تقليص الفارق إلى 2-1 قبل الاستراحة، ما منحنا دافعاً للهجوم في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل».

وأضاف: «النصر تمكن من تسجيل هدف ثالث، أعتبره نقطة التحوّل التي أنهت آمالنا في العودة، رغم المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون».

وأشار المدرب الإيراني إلى أن فريقه خاض المواجهة في ظروف صعبة، بسبب غياب مجموعة من العناصر الأساسية للإصابة، موضحاً: «البدلاء ليسوا بنفس قوة الأساسيين، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. كنت آمل في مشاركة المهاجم الكاميروني أناتولي في لقاء الإياب، لكن الجهاز الطبي رفض المجازفة خوفاً من تفاقم إصابته».

واستبعد مجيدي أن يكون لخروج البطائح المبكر من الكأس أي تأثير سلبي على مشواره في دوري «أدنوك للمحترفين»، مؤكداً: «مهمتي تطوير الفريق وتجهيزه للظهور بصورة قوية أمام جميع المنافسين، وسنواصل العمل لتحقيق ذلك».