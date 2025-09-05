كوزمين: فرصة تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم «كبيرة»

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين أن المنتخب أمام فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز التأهل إلى كأس العالم 2026 عبر خوض مباراتي الملحق أمام منتخبي عمان وقطر في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن «الأبيض» سيعمل بكل جد لتحقيق الإنجاز الكبير، مؤكداً أن أهم ما يقلقه حاليا هو المحافظة على سلامة اللاعبين وأن لا يتعرضوا إلى الإصابات خصوصا في ظل اللعب في هذا الطقس الحار، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات صحافية عقب فوز المنتخب على نظيره السوري 3-1 في المباراة الودية، الخميس، على استاد زعبيل: «الجميع يدرك أهمية هذه اللحظة للبلد ولحياة اللاعبين المهنية، لأن بعضهم لن يحصل على هذه الفرصة مرة أخرى، وأعتقد أن طريقة تدريبهم في المعسكر، تعطيني مؤشرات أنهم يحاولون فعل ذلك ويقدمون أفضل ما لديهم، وآمل أن ينجحوا، فلديهم هذا الأمل في التأهل إلى كأس العالم وسنركز عليه، ونحاول أن نحقق هذا الإنجاز الكبير لأنفسنا وللبلد وللجميع، والطريقة التي يلعبون بها، والشعور الذي يصلني من أسلوبهم في اللعب يمنحني أملًا كبيراً، علينا فقط التوقف عن ارتكاب بعض الأخطاء الساذجة التي تكلفنا أحياناً ثمناً باهظاً».

وتابع: «سنجري بعض التغييرات في التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المباراة الودية المقبلة أمام البحرين وسنلعب بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت مباراة سورية الأخيرة، وسنرى كيف ستسير الأمور في مباراة البحرين وهو منتخب يبدو شبيها بمنافسين في مباراتي ملحق المونديال، وعلى اللاعبين أهمية التضحية في مباراتي عمان وقطر».