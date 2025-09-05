المنتخب يقتنص «نسور قاسيون» ودياً

قلَب المنتخب الوطني تأخره بهدف أمام المنتخب السوري «نسور قاسيون» إلى فوز مثير 3-1، أمس، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد زعبيل، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل أهداف «الأبيض» شاسا إيفكوفيتش في الدقيقة (62)، ويحيى الغساني من ضربة جزاء (78)، وجاستون سواريز (86)، فيما أحرز هدف سورية محمد الصلخدي (35).

وظهر المنتخب بصورة أقل مما كان متوقعاً في الشوط الأول، على الرغم من اعتماد المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، على تشكيلة هجومية منحت الفريق السيطرة على منتصف الملعب لكنه عانى في الثلث الأمامي، وخلق المنتخب فرصاً حقيقية للتسجيل، ورغم ذلك حضر التهديد الأول للمنتخب الإماراتي عبر كرة ثابتة نفذها علي صالح بقوة، غير أن تسديدته اصطدمت بالحائط البشري وابتعدت عن مناطق الخطورة، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة ثمينة أخرى، بعدما تلقى عرضية متقنة من كايو كانيدو، غير أنه لم يحسن استغلالها وأخطأ في وضعها داخل الشباك.

وكانت اللحظة الأبرز عبر تسديدة قوية لعلاء زهير، كادت تهز الشباك لولا أن العارضة تدخلت لتحرم المنتخب هدفاً محققاً.

واستغل المنتخب السوري خطأ دفاعياً إثر تمريرة بينية مميزة من سيمون أمين، ومع خروج غير موفق للحارس علي خصيف، وجد محمد الصلخدي الطريق مفتوحاً أمامه ليضع الكرة في الشباك، ويمنح المنتخب السوري الأفضلية (35).

وازدادت الفاعلية الهجومية للأبيض في الشوط الثاني بعد تغييرات عدة أجرها المدرب أولاريو كوزمين، فكانت البداية مع تسديدة البديل جاستون سواريز، التي لم تُشكل خطورة حقيقية على الحارس أحمد مدنية، قبل أن تتدخل العارضة مجدداً وتحرم «الأبيض» هدفاً محققاً بعد أن تصدت لرأسية قوية من كايو كانيدو.

واستطاع المدافع شاسا إيفكوفيتش أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد ركنية لعبها علي صالح، ارتقى إليها قبل المدافعين ووضع الكرة داخل الشباك «62».

وتحصل البديل برونو دي أوليفيرا، على ضربة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل الصندوق، نفذها بنجاح البديل الآخر يحيى الغساني «78»، وقبل النهاية، استطاع جاستون سواريز، أن يوسّع الفارق على مستوى النتيجة، ويضيف الهدف الثالث من كرة قوية سددها من داخل الصندوق «86».

ويستهل الأبيض مشواره في التصفيات بمواجهة قوية أمام المنتخب العُماني، في 11 من أكتوبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، قبل أن يلتقي نظيره القطري في 14 من الشهر نفسه على الملعب ذاته.