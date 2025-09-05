ليبيا تنعش آمالها في بلوغ كأس العالم 2026

اقتربت الرأس الأخضر من حجز مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلبت على مضيفتها موريشيوس 2-0 في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الإفريقية، فيما أنعشت ليبيا آمالها بتغلبها على مضيفتها أنغولا 1-0 في المجموعة ذاتها، وعزّز منتخب «كاب فيردي» رصيده في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة أمام الكاميرون الثانية (12 نقطة)، وليبيا ثالثة برصيد 11 نقطة، وأنغولا رابعة بسبع نقاط، وموريشيوس خامسة بخمس نقاط، ويدين المنتخب الليبي بفوزه إلى مهاجمه، عزالدين «عزو» المريمي، برأسية من مسافة قريبة (48)، وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل، إلا أن تألق الحارس الليبي، مراد الوحيشي، وخط دفاعه، حالا دون اهتزاز شباكه.