الشحي يُكمل ماراثون سيدني ويحصد النجمة السابعة

نجح العدّاء الإماراتي عبدالله الشحي في الوصول إلى خط النهاية بماراثون سيدني في أستراليا، مضيفاً بذلك النجمة السابعة إلى رصيده خلال المشاركة في سلسلة الماراثونات العالمية الكبرى، بعدما أنهى بنجاح ماراثون سيدني في أستراليا، الأحد الماضي، بزمن شخصي جديد قدره ثلاث ساعات و29 دقيقة، محطماً رقمه السابق ثلاث ساعات و40 دقيقة لمسافة 42 كيلومتراً و195 متراً.

وبذلك أكمل جميع الماراثونات الكبرى السبعة، بعد انضمام ماراثون سيدني في العام الجاري، إلى ماراثونات طوكيو، وبوسطن، ولندن، وبرلين، وشيكاغو، ونيويورك.

وأصبح العدّاء الشحي بين نخبة العدائين الذين حصدوا سبع نجمات من سبع مشاركات عالمية، ما يُشكّل محطةً جديدةً في مسيرته الرياضية التي تمتد لأكثر من 15 سنة.

بدوره، قال العدّاء الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «لقد كان ماراثوناً صعباً للغاية، كونه وسط المرتفعات بجانب أنه مملوء بالتحديات، لكني كنت ملتزماً بالوصول إلى خط النهاية، لمواصلة تحقيق الطموح، ورفع علم الدولة في مناسبة رياضية عالمية، التي ستبقى محفورة في ذاكرتي مدى الحياة».

وتابع: «مشاركتي في الماراثونات العالمية ذات طابع إنساني وخيري، إضافة إلى كونها تعكس أهمية مفهوم الرياضة بأنها ليست مجرد منافسة، بل هي أسلوب للحياة تسهم في الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، وتدعم الرياضة المجتمعية»، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس شخصياً، بل رسالة إلهام للشباب في الإمارات وكل الرياضيين بأن الطموح والعمل المجتمعي لا يعرفان المستحيل، وأن العمل الجاد والالتزام قادران على تحويل الطموحات إلى واقع.

يُذكر أن ماراثون سيدني شهد مشاركة قياسية بلغت نحو 35 ألف عداء وعداءة، وفاز العدّاء الإثيوبي هايلي مريام كيروس بالمركز الأول بزمن قياسي بلغ 2:06:06 ساعة، ليصبح أسرع عدّاء ماراثون في تاريخ أستراليا، وفي النساء فازت الهولندية سيفان حسن بالمركز الأول بزمن 2:18:22 ساعة.