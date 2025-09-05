920 لاعباً يشاركون في مهرجان الفجيرة العالمي لبناء الأجسام

ينطلق، غداً، مهرجان الفجيرة العالمي لبناء الأجسام بنسخته الـ25، برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة 920 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة التي تُنظّم هذا الحدث منذ 25 عاماً من دون توقف.

ويشتمل الحدث على ثلاث بطولات، هي: بطولتا «مستر آند مسز وورلد» للهواة والمحترفين، وبطولة العالم للمحترفين، بتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وبإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وفي هذا السياق، اعتبر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن بطولات بناء الأجسام التي تُنظّم سنوياً في الفجيرة منذ 25 عاماً، تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتطور بناء الأجسام الإماراتية، مبيناً أن استضافة بطولتي «مستر آند مسز وورلد» وبطولة العالم للمحترفين وتنظيمها بشكلٍ باهر في النسخ الماضية، وضع الفجيرة على واجهة البطولات التي تُنظّم بإشراف الاتحاد الدولي على مستوى العالم.

بدوره، كشف رئيس اللجنة المنظمة مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد، المهندس محمد عبيد بن ماجد، عن مشاركة 920 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، ما يعكس مكانة البطولة التنافسية المميّزة، مبيناً أنه سيتم منح 15 بطاقة احتراف للفائزين بالمراكز الأولى في فئة الهواة تؤهلهم مباشرة للمشاركة في منافسات المحترفين.

وستشهد بطولة الهواة منافسات في ستة أوزان، هي 75، و80، و85، و90، و95، وأكثر من 95 كغم، وفي ما يخص فئة المحترفين للرجال، فسيكون التنافس على وزن 95 كغم، والوزن المفتوح (فوق 95 كغم)، وهي الفئة الأقوى على مستوى العالم.

وفي ما يخص منافسة فئة الفيزيك للمحترفين فسيكون طولاً واحداً مفتوحاً لجميع المشاركين، فيما تشتمل منافسات فئة الفيزيك للهواة على ثلاثة أطوال، هي: 171 سم، و180 سم، وفوق 180 سم، بينما تتنافس النساء في ثلاثة أطوال، هي: 163 سم، و169 سم، وفوق 169 سم.