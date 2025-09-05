دبي تحتضن حفل جوائز «الاستدامة العالمية للغولف» 2025

أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية للغولف أن جائزتها المخصصة للاستدامة، التي أطلقتها في 2024، ستتوسع لتصبح عالمية في 2025، وتم تصميم فئاتها لإبراز الموردين الرائدين وأصحاب الممارسات المستدامة في عملهم، لدعم تنظيم بطولات جولة «دي بي ورلد»، وجولة «هوتيل بلانر»، وجولة «الأساطير»، وجولة ذوي الإعاقة لغولف أصحاب الهمم، على أن تحتضن دبي مراسم تكريم الفائزين من مختلف أرجاء العالم، في 12 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، الحدث الختامي لموسم جولة «دي بي ورلد» الذي يشهد أيضاً تتويج اللاعب الفائز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي».

وتم الإعلان أن باب التقديم مفتوح الآن ويُغلق منتصف ليل الثاني من أكتوبر 2025، في خمس فئات: الأندية، وتنظيم الحدث، وعمليات الحدث، والتكنولوجيا والابتكار، وخدمات الضيافة. وسيُختار فائز من ثلاث مناطق جغرافية: أوروبا، والشرق الأوسط، وبقية العالم، وللتأهل يجب أن تتعلق كل مشاركة بمشروع أو مبادرة نُفذت بين الأول من سبتمبر 2024 والأول من أكتوبر 2025.