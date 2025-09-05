الدراج المطيوعي: هدفي بلوغ أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أكد نجم منتخب الإمارات للدراجات، محمد المطيوعي، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في تايلاند، يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاحات التي تشهدها رياضة الدراجات الإماراتية، بعدما تمكن المنتخب من حصد ست ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات)، وكان له نصيب منها بثلاث ميداليات شخصية، بواقع ذهبيتين وفضية.

وقال محمد المطيوعي لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي كبيرة بما تحقق في كأس آسيا، فهذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة الاهتمام الكبير من مجلس إدارة اتحاد الدراجات، إلى جانب الدعم المتواصل من الأجهزة الفنية والإدارية، كل عام تزداد حصيلة الإنجازات، وهذا دليل عملي على حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة في الإمارات»، وأضاف: «طموحي الشخصي لا يتوقف عند حدود الإنجاز القاري، بل يمتد إلى المنافسة العالمية، وأضع نصب عيني تحقيق ميدالية في بطولة العالم للمضمار المقبلة في تشيلي، وكذلك المشاركة بقوة في بطولة العالم للطريق، المقررة في رواندا نهاية سبتمبر الجاري»، وتابع: «الهدف الأكبر بالنسبة لي هو بلوغ أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث ستبدأ مرحلة جمع النقاط المؤهلة بنهاية عام 2026، وأنا على ثقة بأننا نملك القدرة على الوصول إلى هناك، بفضل التخطيط السليم والدعم الذي نحظى به».

وختم المطيوعي تصريحه بالقول: «أعتبر ما تحقق في كأس آسيا نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً، وأثق بأن المستقبل سيحمل المزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية ولمنتخب الدراجات على وجه الخصوص».

. محمد المطيوعي: ما تحقق في كأس آسيا نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً.