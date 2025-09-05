شبح الخروج المبكر من كأس المحترفين يهدد العين أمام كلباء

يواجه فريق العين شبح الخروج من أولى مسابقات الموسم، وذلك حينما يحلّ ضيفاً على كلباء، في الساعة 5:50 مساءً، على استاد كلباء، في غياب 10 من لاعبيه الأساسيين، وذلك ضمن إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، فيما سيُعد التأهل بالنسبة لـ«النمور» دفعة معنوية كبيرة في بداية الموسم.

وسيتعين على بدلاء «الزعيم» الإيمان بحظوظهم في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد قدراتهم في ارتداء القميص «البنفسجي»، ورغم امتلاك هذه التوليفة الحماسة والطموح، إلا أنها تفتقر إلى الخبرة المطلوبة في مباريات الحسم، خصوصاً في بطولة خروج المغلوب التي لا تمنح فرصة لتعويض الأخطاء.

وفرّط «الزعيم»، الباحث عن العودة إلى منصات التتويج، بعد غياب طويل، في فوز كان في المتناول أمام منافسه في لقاء الذهاب حينما كان مكتمل العدد نسبياً، إذ اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) في مباراة أضاع فيها لاعبوه مجموعة من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار مريح.

ويتقدم قائمة الغائبين الحارس الدولي خالد عيسى، والمدافع إريك جورجنيتس، وقلب الدفاع كوامي أوتوي، لالتحاقهم بالمنتخب الوطني، إضافة إلى لاعب الوسط حازم عباس مع المنتخب الأولمبي، كما غادر المهاجم التوغولي لابا كودجو، والمصري رامي ربيعة، والكوري الجنوبي بارك يونغ، والباراغوياني أليخاندرو كاكو، للانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وإلى جانب الدوليين، لايزال مصير المهاجم المغربي سفيان رحيمي غامضاً، بسبب إصابة أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم، فيما يواصل لاعب الوسط يحيى نادر الغياب للسبب ذاته.

وقال مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نعلم جيداً أن مباراة كلباء لن تكون سهلة، ولكن نمتلك عقلية واحدة فقط، وهي الرغبة في الانتصار في كل مباراة وكل بطولة. وهناك انضباط والتزام كبيران من اللاعبين ببرنامج الفريق منذ بداية الموسم».

بدوره، يسعى كلباء إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعبر بالفريق إلى الدور المقبل، خصوصاً أن النتيجة التي حققها ذهاباً بالتعادل الإيجابي (1–1) في ملعب العين أعطت انطباعاً بأن الفريق قادر على خطف بطاقة التأهل في استاد كلباء.

ومن جانبه، قال مدرب كلباء، فوك رازوفيتش: «هدفنا أمام العين تقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي، نفتقد بعض العناصر، لكنني أثق بالمجموعة التي ستخوض المباراة».

البطائح والنصر.. قمة الحسم

يحل النصر، في الساعة 5:50 مساءً، ضيفاً ثقيلاً على البطائح في استاد خالد بن محمد، في لقاء تتساوى فيه الحظوظ على الورق، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، الأسبوع الماضي، قد انتهى بالتعادل السلبي.

مباراة سهلة لـ «الإمبراطور»

يخوض الوصل اختباراً سهلاً نسبياً حينما يستقبل، في الساعة 8:30 مساءً، على استاد زعبيل، ضيفه الظفرة، في لقاء يدخله أصحاب الأرض بأفضلية مريحة، بعد الفوز ذهاباً (5-1). ومع ذلك، يسعى «الإمبراطور» للاحتفاظ بتفوّقه، لتفادي أي مفاجآت من الضيوف.

الدور الأول يُختتم غداً بـ 3 مواجهات

يسدل الستار على الدور الأول، مساء غد، حينما يواجه فريق بني ياس نظيره خورفكان، على استاد بني ياس، في الساعة 5:50 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلعب الشارقة مع دبا على استاد الشارقة، فيما يستضيف عجمان فريق الوحدة في الساعة 8:30 مساءً على استاد راشد بن سعيد.