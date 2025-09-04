حمد المقبالي: مهمة منتخب الإمارات في قطر لن تقبل أنصاف الحلول

أكد حارس مرمى منتخب الإمارات حمد المقبالي أن لاعبي "الأبيض" لن يتنازلوا عن حلمهم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا مهمتهم في قطر خلال أكتوبر المقبل من خلال الملحق "لن تقبل أنصاف الحلول".

وأضاف: "كل لاعب يدخل في تشكيلة المنتخب الوطني هو على قدر المسؤولية وكلنا ثقة في إمكانياته لتحقيق النتيجة المطلوبة سواء كان ذلك في مباراة ودية أو رسمية".

وأضاف: "كوزمين أخبرنا قبل مباراة سورية بأنه يجب علينا أن نقدم أنفسنا بصورة قوية أمام جماهيرنا لنبث في داخلهم الثقة، وطالبنا أيضا أن نعتبر هذه المباراة كأنها مواجهة عُمان الافتتاحية في تصفيات كأس العالم".

وتابع: "قد يكون أداءنا في الشوط الأول أمام سورية أقل مما كان متوقعا بسبب عامل الطقس، لكننا تداركنا الأمور في الشوط الثاني وسجلنا ثلاثة أهداف، أعتقد أنه كان فوزا مستحقا"